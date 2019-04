vor 10 Min.

Das sagen unsere Leser zum Ladensterben in Mering

Auf Facebook diskutieren viele über die Probleme des Einzelhandels in der Marktgemeinde. Sind die Mieten zu hoch?

In Mering gibt es viele Vorschläge und Visionen, um das Zentrum zu beleben und den Einzelhandel zu stärken. Doch immer mehr Läden schließen. Unsere Berichterstattung hat bei Facebook zu vielen Reaktionen geführt. Darum wollen wir unsere Leser zu Wort kommen lassen.

Hans-Peter Wandera, der in Mering-St. Afra wohnt, schreibt: „Der zentrale Punkt ist die Strategie – will ich im Meringer Zentrum Freizeit, Essen und Trinken platzieren (wie in der Maxstraße) und die Fachgeschäfte sinnvoll in einem Gewerbegebiet bündeln mit Parkplätzen und Möglichkeiten, ein größeres Angebot zu platzieren, oder hat die Gemeinde eine andere Strategie?“

Derzeit verschiebe sich das Ortszentrum einfach nur nach St. Afra. „Dort fehlen aber Mietflächen für die kleinen Läden, die die ,Großen’ sinnvoll ergänzen würden“, sagt Wandera. Er hat sein Büro – Hausverwaltung und Immobilienvermittlung – in der Bahnhofstraße in Mering. Bei Facebook schreibt er aber, dass er anderthalb Jahre nach einem sinnvollen Büro suchen musste.

Parkplätze sind rar in Mering

Auch die Meringerin Steffi Helmschrott ist mit der Situation nicht zufrieden. „Erst mal sind Parkplätze rar, was aber noch geht, man kann gut überall parken, auch in den Seitenstraßen, aber diese Enge überall.“ Es mache wenig Spaß, da durch zu fahren. „Dann haben wir ein riesiges Gewerbegebiet, in dem es alles gibt.“ Ein Supermarkt mit einem breiten Angebot könnte ihrer Meinung nach ein „Magnet“ sein. „Ich würde es Mering sehr wünschen, dass es wieder lebt.“

Sind die Mieten in Mering zu hoch?

Liane Maria Moder Siebert hat Bekannte in Mering. Sie fragt sich, ob das Problem bei den „unbezahlbaren Ladenmieten“ liegt. „Wenn die Ladefläche teurer ist, als die dort angebotene Ware einbringt, ist das schon mal einer der Gründe, warum Läden schließen.

Der andere Grund kann sein, dass der Markt übersättigt ist mit fast allem, was geboten wird. Ich bekomme fast alles, was ich brauche in der Stadt, zum Beispiel in Augsburg, billiger, in gleicher Qualität.“ Hinzu komme die Konkurrenz durch das Internet.

Bestimmte Geschäfte können innerorts nicht überleben

Florian Krüger aus Mering merkt dazu an: „Bestimmte Geschäfte können in einem Ort wie Mering kaum im Innenbereich überleben. Hätte man die Geschäfte nicht geschützt, wären vielleicht ein paar rausgezogen und hätten sich verändert. Aber durch diesen Protektionismus sind alle so lange im Innerort geblieben, bis sie kaputt waren.“

Manfred Schindler hat früher selbst in dem Meringer Laden Kolonialwaren Perzl seiner Großeltern und Eltern in Mering gearbeitet. Seine Schwester Brigitte Knall hatte den Laden übernommen und bis 2015 betrieben. „Sie wurde dann leider schwer krank“, sagt Schindler. Er ist schon vor 23 Jahren nach Ungarn gezogen, hält aber den Kontakt zur Marktgemeinde.

Im Hinblick auf die Probleme im Einzelhandel schreibt er: „Bei uns war es auch der Parkplatzmangel. Nach dem Tod meiner Schwester beschleunigte sich die Schließung. Angefangen hat das Geschäft als Kolonialwaren Perzl. Fehlende Parkplätze waren eins der größeren Probleme. Am Rande des Ortes lässt es sich einfacher parken.“ (schr-)

Lesen Sie dazu unseren Bericht: Der Kampf gegen das Ladensterben

Themen Folgen