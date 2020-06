vor 18 Min.

Das sind die beliebtesten Vornamen in Friedberg

Plus Marie und Maximilian lagen 2019 in Deutschland bei den Vornamen vorne. Wir haben nachgefragt, wie Eltern ihre Kinder in Friedberg nannten.

Von Larissa Rohrer

Tesla-Chef Elon Musk sorgt oft für Furore, auch wegen eines Namens. X AE A-12 sollte sein Sohn heißen. Nachdem diese Version des Vornamens am kalifornischen Gesetz scheiterte, benutzte er seinen Erfindergeist und wandelte die arabische Zahl schnell in eine römische um. Fertig ist ein Name, dessen Aussprache schon jetzt vielen Menschen Kopfzerbrechen bereitet. Da mögen es die Friedberger Eltern eher klassisch.

Unter den 649 Babynamen, die in der Vornamensstatistik von 2019 verzeichnet sind, belegt Lena bei den Mädchen den Spitzenplatz, bei den Jungen ist es Lukas. Damit verdrängen sie die noch im Vorjahr beliebtesten Vornamen Anna und Felix.

Viele Friedberger Babys haben mehrere Vornamen

289 Friedberger Babys besitzen zwei oder mehrere Vornamen, Spitzenreiterin ist ein Mädchen mit vier Namen, teilt Stadtsprecher Frank Büschel mit. Im Vergleich zu Elon Musks Sprössling scheinen die außergewöhnlichsten Friedberger Vornamen fast gewöhnlich. Die Namen Melisandre, Noelia, Tamino und Rodan tauchen je nur einmal in der Statistik auf.

Marie und Maximilian waren auch 2019 die beliebtesten Babynamen im Freistaat. Das hat eine Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden ergeben.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen