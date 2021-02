17:17 Uhr

Das wünschen sich die Bürger in Steindorf

Plus Die Bürger in Steindorf haben sich nach der digitalen Bürgerversammlung mit mehreren Anliegen an die Gemeinde gewandt. Wie der Gemeinderat darauf reagiert.

Von Brigitte Glas

Coronabedingt konnte die Bürgerversammlung 2020 in Steindof nicht wie üblich stattfinden. Die Bürger wurden Ende des Jahres schriftlich über das Geschehen in der Gemeinde informiert und ihre "Wortmeldungen" konnten die Steindorfer ebenfalls schriftlich an die Gemeinde richten. Auch mit diesen Anträgen muss sich der Gemeinderat innerhalb von drei Monaten befassen. Dies geschah nun in der jüngsten Sitzung.

Am Kirchenweg, der fußläufigen Verbindung von Steindorf nach Hausen sollen die Gehölze zurückgeschnitten werden. Wie die Wegoberfläche in Zukunft aussehen soll, wird noch diskutiert. Derzeit ist es ein mit Gras bewachsener Weg. Zu prüfen ist, ob öfter gemäht oder aufgekiest werden soll.

Bürger fordern weitere Hundetoilette in Hofhegnenberg

Den Wasseraustritt am Rossberg hat Zweiter Bürgermeister Michael Reichlmayr vor Ort untersucht. Ein in der Nähe liegender Schacht kann das Wasser voraussichtlich aufnehmen. Der Landwirt nebenan hat angeboten, die Arbeiten auszuführen. Der Auftrag wurde bereits erteilt.

Bürger halten am Ende der Straße Auf der Draad in Hofhegnenberg eine weitere Hundetoilette für notwendig. Es wird eine weitere angeschafft. Die Alternative, eine wenig benutzte Hundetoilette zu versetzen, lehnten die Räte ab.

Am asphaltierten Weg in Verlängerung Auf der Draad wird das Bankett abgezogen. Ein geeignetes Unternehmen soll die Arbeiten ausführen und sich um die Entsorgung des Erdreiches kümmern.

