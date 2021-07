15.000 Euro Schaden bei Unfall: 16-Jährige kippt mit dreirädrigen Auto um

Eine 16-Jährige verliert in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Es kippt um und rutscht die Straße entlang. Zwei Mitfahrerinnen werden verletzt.

In Dasing hat eine 16-Jährige de Kontrolle über ihren Fiat 500 verloren. Beim Unfall wurden eine 15-Jährige und eine 16-Jährige leicht verletzt. Zu viert waren die jungen Frauen in einer dreirädrigen Version des Autos unterwegs, die maximal 45 Stundenkilometer schnell fährt. Laut Polizei fuhren sie am Montag gegen 23.45 Uhr auf der Messerschmittstraße in Dasing in Richtung eines Schnellrestaurants.

16-Jährige verliert in Dasing die Kontrolle über ihr Fahrzeug

In einer Kurve konnte die Fahrerin den Fiat nicht mehr kontrollieren. Das Fahrzeug kippte auf die rechte Seite und schlitterte in die Pflanzen an einem Restaurant. Der Wagen musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. (AZ)