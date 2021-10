22-Jähriger verletzt sich bei Unfall und muss ins Krankenhaus

Zwei Autos stoßen auf der Aichacher Straße in Dasing zusammen, weil ein Fahrer den anderen übersehen hat. Ein 22-Jähriger wird verletzt.

Bei einem Unfall in Dasing an der Kreuzung von Wessiszeller und Aichacher Straße ist am Dienstag ein 22 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei kam ein 34-jähriger Pkw-Fahrer gegen 18.40 Uhr von der Wessiszeller Straße und bog nach links in die Aichacher Straße ab. Dabei übersah er den 22-Jährigen, der mit seinem Seat auf der Wessiszeller Straße fuhr und links in die Aichacher Straße abbiegen wollte. Der 34-Jährige hätte ihm eigentlich Vorfahrt gewähren müssen.

Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß in Dasing

Der jüngere Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Friedberg gebracht, die Autos blieben fahrbereit. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 10.000 Euro. (AZ)