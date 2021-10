31-Jähriger fährt alkoholisiert durch Dasing

Ein Autofahrer wird von der Polizei angehalten. Der 31-Jährige hat fast ein Promille im Blut. Gegen den Mann wird jetzt ermittelt.

Auf der Unterzeller Straße in Dasing ist am Dienstag ein angetrunkener VW-Fahrer in eine Polizeikontrolle geraten. Der Mann wurde gegen 22.45 Uhr angehalten, und die Polizei stellte Alkoholgeruch bei ihm fest. Bei einem Test kam ein Wert von 0,98 Promille heraus.

Von der Polizei heißt es, dass dem Caddy-Fahrer die Weiterfahrt untersagt worden sei. Wegen Verdachts auf eine Verkehrsordnungswidrigkeit wird gegen ihn ermittelt. (AZ)