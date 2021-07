Dasing

vor 18 Min.

An der Wertstoffsammelstelle schaffen Kinder aus Müll Kunst

Plus All die schlechten Eigenschaften von Plastik haben sich Kinder am Dasinger Wertstoffhof zu Nutze gemacht. Dort stehen jetzt besondere Wände aus Plastikmüll.

Von Marlene Volkmann

Am Dasinger Wertstoffhof haben die Kinder der Grund- und Mittelschule gelernt, dass man aus weggeworfenem Plastik noch etwas Gutes machen kann. Schülerinnen und Schüler aus der dritten und fünften Klasse haben gemeinsam mit dem Künstler Markus Heinsdorff Gabionenkörbe mit Plastikmüll gefüllt und Wände damit gebaut. Die Idee dahinter ist gleich doppelt innovativ.

