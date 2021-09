Auto im Graben, Fahrer verschwunden

Ein betrunkener Autofahrer baut bei Dasing einen Unfall und flüchtet zu Fuß. Die Polizei stöbert ihn aber zu Hause auf.

Am Freitag gegen 21 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung über ein im Graben liegendes Fahrzeug ein. Augenscheinlich war das Fahrzeug alleinbeteiligt bei Dasing von der Straße abgekommen. An der Unfallstelle war niemand mehr vor Ort, lediglich leere Bierflaschen entdeckte die Polizei im Fahrzeuginneren. Der Fahrer konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der Schaden am Pkw beträgt 300 Euro. (AZ)