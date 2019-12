12:00 Uhr

Dasing: Auto streift bei Unfall Telefonmasten und überschlägt sich

Der Wagen eines 57-Jährigen kam bei Dasing von der Straße ab. Darauf streifte das Auto zwei Telefonmasten und überschlug sich im Straßengraben.

Offenbar aufgrund von Glätte ist am Sonntag kurz nach Mitternacht ein 57-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Der Mann war laut Polizei mit seinem Wagen von Haberskirch nach Bitzenhofen unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Auto, das von der Fahrbahn abkam und zwei Telefonmasten streifte. Darauf schleuderte der Wagen über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben, wo er sich überschlug.

Unfall zwischen Haberskirch und Bitzenhofen: Fahrer kommt vorsorglich ins Krankenhaus

Der Fahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. (FA)

