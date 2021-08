Autofahrerin missachtet Vorfahrt

7000 Euro Schaden und ein Verletzter sind die Bilanz eines Unfalls in Dasing. Eine Frau hatte an der Ortsdurchfahrt die Vorfahrt missachtet.

Ein Dacia und ein BMW stießen am Donnerstag gegen 10 Uhr an der Dasinger Ortsdurchfahrt zusammen. Die 37-jährige Dacia-Fahrerin war Polizeiangaben zufolge auf der Unterzeller Straße in südlicher Fahrtrichtung unterwegs, der 39-jährige BMW-Fahrer befuhr zur gleichen Zeit die Friedberger Straße in westlicher Fahrtrichtung. Trotz des Vorfahrt-achten-Schildes fuhr die Frau auf die Friedberger Straße und die Wagen stießen zusammen.

Unfall in Dasing: Dacia muss abgeschleppt werden

Durch den Unfall wurde der 39-Jährige leicht verletzt und ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Der Dacia musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.