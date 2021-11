Beim Spurwechsel Auto übersehen: 10.000 Euro Schaden

Auf der B300 will ein Autofahrer Richtung Friedberg abbiegen und muss die Spur wechseln. Er sieht nur nicht, dass neben ihm schon ein anderes Auto fährt.

An der B300 sind bei Dasing zwei Autos seitlich zusammengeprallt. Von Aichach aus fuhr ein 53-Jähriger gegen 19.15 Uhr auf der B300 in Richtung Friedberg. Als er zum Kreisverkehr hinter der Autobahn kam, wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln, um weiter in Richtung Friedberg zu fahren. Dort fuhr schon ein 28 Jahre alter Mann, den der 53-Jährige aber übersah. Nach Informationen der Polizei stießen sie seitlich zusammen, an den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)