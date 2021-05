Dasing

vor 35 Min.

Das erste Jahr als Bürgermeister in Dasing ist "wie im Flug vergangen"

Plus Das Jugendzentrum stand ohne Leitung da und der Bauhof musste erneuert werden: Dasings Bürgermeister Wiesner berichtet über sein erstes Jahr im Amt.

Von Marlene Volkmann

Seit gut einem Jahr ist Andreas Wiesner nun Bürgermeister in Dasing. In der Gemeinde stehen viele Projekte an. Wie er diese Zeit erlebt hat und was für ihn schöne und weniger schöne Momente waren.

