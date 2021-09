Dasing kauft Luftreiniger für Schulen

Plus Viele Gemeinden ringen um das Thema Luftfilter in Klassenzimmern. Auch im Dasinger Gemeinderat ging es jetzt darum.

Die Forderung des Ministerpräsidenten, alle Schulen zum Schuljahresbeginn mit Luftfiltern auszustatten, schmeckt den Dasingern zwar nach wie vor nicht, sie umzusetzen, stellte sich aber nun als nicht allzu schwierig und auch als finanzierbar heraus. Die Gemeinde schafft kurzfristig für rund 71.000 Euro 125 Geräte an.