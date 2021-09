Dasinger Gemeinderat stimmt für Radweg Laimering-Sielenbach

Plus Der Landkreis will einen Radweg von Laimering nach Sielenbach bauen. Landwirte kritisieren ihn als unnötig. Der Gemeinderat Dasing stimmt dem Plan zu.

Dem geplanten Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße zwischen Laimering und Sielenbach, der von Landwirten heftig kritisiert wird, hat der Gemeinderat mehrheitlich zugestimmt. Bürgermeister Andreas Wiesner (FWD) äußerte allerdings erhebliche Zweifel, ob er wirklich gebaut wird.