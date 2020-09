vor 2 Min.

Dasing: Deckenbeleuchtung setzt Holzspäne in Silo in Brand

Im Dasinger Ortsteil St. Franziskus entsteht ein Schwelbrand. in einem Firmengebäude. Der Inhaber reagiert schnell.

In einer Firma im Ortsteil St. Franziskus kam es am Dienstagmorgen in einem Silo zu einem Schwelbrand.

Ursache war laut Polizei der zu geringe Abstand zwischen der Deckenbeleuchtung und den Holzspänen. Da der Brand schnell erkannt wurde, betrug der Sachschaden nur 500 Euro. Der Inhaber des Unternehmens hatte beim Betreten seiner Werkstätte am Dienstag Morgen Brandgeruch bemerkt und umgehend einen Notruf abgesetzt.

Feuerwehren können rasch löschen

Die Feuerwehren aus Dasing, Rieden und Wessiszell lokalisierten den Brandherd und löschten das Silo. (nrö)

