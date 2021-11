Der Dasinger Advent ist auch 2021 abgesagt

In Dasing wird in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt stattfinden. Die notwendigen Auflagen dafür können einfach nicht erfüllt werden.

Der Friedberger Advent, der Weihnachtsmarkt in Affing, der auf Gut Mergenthau: Die Liste der ausfallenden Christkindlmärkte wird immer länger. Corona macht allen veranstaltenden Gruppen einen Strich durch die Rechnung. In Dasing wird es dieses Jahr ebenfalls wieder still bleiben, der Dasinger Advent fällt aus. Allerdings wird zumindest eine Hütte an ihrem angestammten Platz stehen.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg wird nicht besser, deswegen hat jetzt auch der Förderverein des Dasinger Advent beschlossen, den Weihnachtsmarkt ausfallen zu lassen. "Wir haben schon überlegt, ihn größer zu machen", schildert Josef Bichler aus dem Förderverein. Damit ist gemeint, dass der Weihnachtsmarkt mehr Fläche bekäme und dann Abstände eingehalten werden könnten. Dann müsste man den Markt aber einzäunen und die Einhaltung der Corona-Vorschriften kontrollieren, was zu kompliziert wäre. Der Advent wird immer von Vereinen gestaltet, die alle Arbeiten ehrenamtlich machen, weswegen es auch zu teuer wäre, eine Firma für solche Kontrollen zu engagieren. Das gilt auch für Maßnahmen wie 2- oder 3G.

Dass die Dasinger nach 2020 auch in diesem Jahr keinen Markt machen, hätten sie schon im Oktober beschlossen, sagt Bichler. Bei der Jahreshauptversammlung mit einer Sitzung der Vorstandschaft haben Geschäftsleute geschildert, wie sie in ihren Firmen die Corona-Regeln umsetzen. Daraufhin ist dann die Entscheidung des Vereins gefallen.

Vereine verzichten auf Dasinger Advent - wegen Corona

Außerdem, berichtet Bichler, hätten sie die zehn Hütten wahrscheinlich gar nicht alle aufbauen können. Schon vor der offiziellen Absage haben einige Vereine erklärt, dass sie nicht am Dasinger Advent teilnehmen würden. Dafür hat Bichler Verständnis, er betont: "Weil halt einfach die Gesundheit im Vordergrund steht." Natürlich wollen die Betreiber des Marktes auch nicht das Risiko eingehen, dass sich jemand mit Corona infizieren könnte. Außerdem wäre es gar nicht unkritisch, wenn weniger Hütten als gewöhnlich belegt würden. Denn Bichler rechnet schon mit vielen Besucherinnen und Besuchern, die sich dann davor sammeln würden.

Außerdem fallen Kosten an, wenn der Weihnachtsmarkt geöffnet wird, die stehen aber nicht im Verhältnis zum Ertrag, den man sich in diesem Jahr versprechen konnte. Dennoch wird es aber eine kleine Attraktion im Gemeindegarten geben. Der Nikolaus kommt am 6. Dezember und hat für alle Kinder ein Geschenk dabei. Außerdem wird eine Hütte aufgebaut, in der Bilder von den vergangenen Märkten aufgehängt sind. "Das ist eigentlich schon letztes Jahr ganz gut rübergekommen", so Bichler.

