Dasing

vor 17 Min.

Einbrecher verursacht Schaden in Dasinger Schreinerei

In Dasing wurde in eine Schreinerei eingebrochen.

Ein Einbrecher dringt in einen Betrieb in Dasing ein. Der Unbekannte macht zwar keine Beute, richtet aber einen Sachschaden an.

Ein Unbekannter ist in eine Schreinerei in Dasing eingebrochen, machte aber keine Beute. Der Täter soll laut Polizei zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 5.50 Uhr am Mittwoch in der Taitinger Straße am Werk gewesen sein. Nach Angaben der Polizei entwendete er nichts, aber es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise können unter der Telefonnummer 0821/323-1710 an die Polizei gegeben werden. (AZ)

