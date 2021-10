Dasing

11.10.2021

Eine Zauberwelt aus Keramik in einem Dasinger Garten

Plus Nach langer Pause zeigt Christine Sailer, was während des Lockdowns in ihrer Töpferwerkstatt entstanden ist. Der Publikumsandrang ist so groß, dass sie verlängern muss.

Von Sabine Roth

Wer den großen Garten am Hang betritt, der fühlt sich wie in einer anderen Welt. Einer Welt voller bunter Tonfiguren, die in der Sonne golden schimmern. Bunte Fische zieren den Teich, daneben stehen gestreifte Schildkröten und Chamäleons sitzen auf den Ästen der Bäume. Und wenn es dunkel wird, fangen die Kugeln und Stelen an zu leuchten.

