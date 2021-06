Finanzen: Wie in Dasing mit dem Geld umgegangen wird

Plus Im Gemeinderat wurde über das Finanzgebahren der Gemeinde gesprochen. Einige Punkte sind ärgerlich, das meiste aber in Ordnung.

Der Dasinger Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung besprochen, wie die Gemeinde mit ihrem Geld umgegangen ist. Dabei gab es nichts zu beanstanden, einige Punkte waren aber unerfreulich.