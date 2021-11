Gibt Dasing 100.000 Euro für neue Tennisplätze aus?

Der TC Dasing wünscht sich neue Tennisplätze. Dazu braucht der Verein Geld von der Gemeinde. Der Vorschlag sorgt für eine rege Diskussion im Gemeinderat.

Der TC Dasing möchte einen Teil seiner Plätze allwettertauglich machen und hat dazu eine Anfrage an den Gemeinderat gestellt. Der Verein spielt auf sechs Plätzen an der Straße "An der Brandleiten". Das Gelände gehört der Gemeinde und wird vom Verein gepachtet. Vor dem Rat stellte der Vorsitzende Christian Grimm den Klub vor und erläuterte das gewünschte Vorhaben. Drei Plätze sollen einen neuen Belag bekommen.

"Die Gesamtkosten belaufen sich auf 120.000 Euro", sagte Grimm. Der TC kann 20.000 Euro Eigenkapital beisteuern, wegen der restlichen 100.000 Euro wurde die Gemeinde gefragt. Die Idee ist, diese mit der Zeit über eine Pachterhöhung zurückzuzahlen. Einziger Nachteil seien die hohen Entstehungskosten, so Grimm. Umso höher sind aber die Einsparungen. Allein beim Wasser sollen es etwa 750.000 Liter sein, die der Verein nicht mehr verbraucht. Denn die aktuellen Plätze müssen im Sommer die ganze Nacht gewässert und immer wieder erneuert werden. Dazu muss ebenfalls Wasser eingesetzt werden. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte er zudem, dass die Plätze das ganze Jahr bespielbar seien und im Frühjahr nicht mehr renoviert werden müssen. Derzeit seien die Flächen mit Ziegelmehl bedeckt, das immer wieder ausgetauscht und entsorgt werden müsse. Weil der Verein das Bauvorhaben selbst umsetzen will, könnte es noch einen Zuschuss vom Bayerischen Landessportverband geben. Dieser ist noch nicht in die 100.000 Euro miteinberechnet. Der TC Dasing habe sich Informationen einer Firma aus Westfalen eingeholt, die als einzige solche für Punktspiele zertifizierten Plätze baut, sagte Grimm.

33 Jahre Laufzeit sind dem Dasinger Gemeinderat zu lang

Johann Kügle ( CSU) wollte wissen, wie hoch die Mitgliedsbeiträge sind und ob der Verein noch die nächsten 33 Jahre übersteht. So lange würde es mit einer höheren Pacht dauern, bis die 100.000 Euro abbezahlt wären. Erwachsene zahlen derzeit 180 Euro im Jahr. Bürgermeister Andreas Wiesner ( Freie Wähler) warf ein, dass das Tennisheim und der Rest der Anlage im Besitz der Gemeinde sind.

Anne Glas von den Aktiven Bürgern äußerte "erhebliche Bedenken", eine so große Summe an den Verein zu geben. Die Gemeinderätin hat selbst online recherchiert und sehr wohl andere Unternehmen gefunden, die Tennisplätze aufbauen. Bei ihrer Recherche hat sie außerdem noch weitere Nachteile gefunden, so hoher Reinigungs- und Kostenaufwand und benötigte Spezialzufahrten. Zudem kritisierte Glas, dass der Kunststoffbelag nicht unbedingt nachhaltig sei. Sie sagte, dass bei solchen Summen andere Firmen oder Möglichkeiten in Betracht gezogen werden müssten. "Ohne eine alternative Kostenschätzung bin ich nicht damit einverstanden."

Tennisplätze in Dasing: Kosten für Pflege fallen auf Verein, nicht die Gemeinde

Ihrem Parteikollegen Ulrich Gail war dies ebenfalls ein Anliegen. Gail wünschte sich eine Aufstellung, was für Beläge es gibt und welche Arbeiten dann notwendig sind. Die Nebenkosten sah Glas als zu vage dargestellt und daher war für sie die Entscheidungsgrundlage nicht vorhanden. Sie hat weiter zu der gewünschten Granulatschicht recherchiert und gelesen, dass diese alle fünf Jahre aufwendig gereinigt werden müsse. Sie hätte gerne, dass auch diese Kosten aufgeführt werden. Glas merkte an, dass in der Vergangenheit schonmal die Pacht gesenkt werden musste. Was, wenn es für den Verein zu teuer wird?

Die neuen Tennisplätze wären schnell wieder bespielbar, wenn es geregnet hat und brauchen weniger Pflege. Foto: Christian Grimm

Rudi Kohler von den Freien Wählern sagte, es sei immer schwierig, wenn ein Zuschuss nicht klar sei. Er schlug vor, deswegen nochmal bei Unternehmen im Ort nachzufragen - Vereine seien doch immer gut vernetzt. Peter Fiehl (CSU) wollte wissen, wie hoch die Einsparungen bei der Platzpflege sind. Sie liegen laut Grimm bei etwa 2500 Euro pro Erneuerung des Bodens, eine Tonne Granulat koste nur etwa 200 Euro. Alexander Bayr von der JU fand die Idee lobenswert, aber: "In 33 Jahren kann keiner sagen, was dann ist." Außerdem war für ihn überlegenswert, nur zwei Felder umzubauen.

"Ich hätte schon ganz gerne auch ein oder zwei Alternativangebote", sagte Susanne Kanzler (Freie Wähler). Zur Pachterhöhung fragte sie, was passiert, wenn der Verein plötzlich wieder viele Mitglieder verliert. "Kann der Verein dann diese Pacht bezahlen?" Grimm betonte, dass sie junge Leute im Verein haben und ihr Bestes geben, um attraktiv zu bleiben. Kanzler stellte klar, dass sie nicht generell gegen das Projekt sei und fand den Einsatz lobenswert. Aber die Maßnahme sei zu unsicher. Der Rat entschied, dass mehr Angebote eingeholt werden sollen.