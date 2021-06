In Tipis schlafen und etwas fürs Leben lernen: Sommercamps in Dasing

Plus Im Tipi schlafen, klettern, mit anderen Kindern Spaß haben. In der Western-City gibt es ein neues Ferienangebot für Kinder. Hier sollen sie für ihr Leben lernen.

Ein neues Projekt in der Western-City: Im August gibt es zwei Sommercamps für Kids. Sie sollen hier viel Spaß haben und aus den Ferien etwas nach Hause mitnehmen.