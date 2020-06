vor 21 Min.

Dasing: Kabelbrand verursacht 10 000 Euro Schaden

Einen hohen Schaden verursachte ein Kabelbrand in Dasing. Auch die Feuerwehr musste anrücken.

10 000 Euro Schaden hat am Montagnachmittag ein Kabelbrand in Dasing verursacht. Der Brand entstand an einem Industriekochtopf in einem Firmengebäude in der Messerschmittstraße.

Kabelbrand in Dasing: Die Freiwillige Feuerwehr ist zur Stelle

Die angerückte Freiwillige Feuerwehr Dasing konnte den Brand nach Angaben der Friedberger Polizei jedoch löschen. (pos)