Gemeinderat für Bauprojekt auf dem Gelände des Gasthofs Asum

Plus Das Bauprojekt auf dem Areal des Laimeringer Landgasthofs Asum ist im Dorf umstritten. Der Gemeinderat stimmt jetzt zu. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

Ein wichtiger Beschluss zu einem umstrittenen Thema wurde im Dasinger Gemeinderat gefällt: Das Bauprojekt auf dem Gelände des aufgegebenen Landgasthofs Asum in Laimering wurde grundsätzlich befürwortet. Hier gab es allerdings sechs Gegenstimmen aus CSU und Junger Union.