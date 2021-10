Dasing

28.10.2021

Laster verkeilt sich auf der Laimeringer Straße

Durch ein Missgeschick hat ein Lkw-Fahrer in Dasing eine Straße beschädigt.

Der Fahrer eines Lkw will in Dasing auf ein Tankstellengelände fahren, plötzlich verkeilt sich der Fahrzeugboden mit der Fahrbahn. Was ist passiert?

Ein 45-Jähriger hat am Mittwoch seinen Sattelauflieger mit dem Boden verkeilt. Laut Polizei wollte er gegen 7 Uhr auf ein Tankstellengelände an der Laimeringer Straße in Dasing fahren und musste dazu rückwärts rangieren. Wegen einer Schräglage der Fahrbahn verklemmten sich dabei Auflieger und Boden. Polizei: Laster war weiter fahrbereit Der Belag wurde auf etwa zwei Metern Länge abgefräst, weil der Mann noch etwas weiterfuhr. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Über den Schaden wurde die Straßenverkehrsbehörde informiert, der Laster war weiter fahrbereit. (AZ)

