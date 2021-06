Lkw-Fahrer wirft Gegenstand aus dem Fenster und trifft Pkw

Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen für den Vorfall bei Dasing.

Die Polizei sucht den Fahrer eines roten Lkw, der am Dienstagabend einen Sachschaden von rund 1500 Euro verursacht hat.

Wie die Polizei weiter mitteilt, befuhr gegen 17.45 Uhr eine 45-jährige Ford-Fahrerin die B300 in Richtung Dasing. Kurz vor dem Kreisverkehr in Dasing kam ihr der Lastwagen entgegen, dessen Fahrer einen unbekannten Gegenstand aus dem Fenster warf. Dieser traf die Motorhaube und den linken Frontscheinwerfer des Pkw.

Wer hat am Dienstagabend auf der B300 bei Dasing etwas beobachtet?

Weitere Hinweise zu dem unbekannten Lkw-Fahrer sind nicht bekannt. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gemäß dem Strafgesetzbuch aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710, zu melden. (AZ)