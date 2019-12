09:55 Uhr

Dasing: Mann verliert bei Nässe auf der B300 die Kontrolle über sein Auto

Ein 29-Jähriger ist mit seinem Auto auf der B300 bei Dasing in die Leitplanke gerauscht. Er hatte Glück im Unglück.

Ein junger Mann ist auf der B300 bei Dasing von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke gerraten. Am Sonntag gegen 21.30 fuhr der 29-Jähriger mit seinem Suzuki von Aichach kommend in Richtung Friedberg. Beim Kreisverkehr vor Dasing verlor er laut Polizei auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Suzuki schleuderte über die Fahrbahn und stieß schließlich gegen eine Leitplanke. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Sein Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von 2500 Euro. (tril)

Themen folgen