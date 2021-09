Pater Laban Nanduri hilft in der Pfarreiengemeinschaft Dasing

Plus Die Pfarreiengemeinschaft Dasing bekommt Unterstützung: Gleich zwei neue Pfarrer haben zum September ihren Dienst angetreten.

Nachdem Pfarrer Dr. Florian Kolbinger die Pfarreiengemeinschaft Dasing Ende Juli verlassen hat, übernimmt nun Pater Dr. Laban Nanduri seine Aufgaben als Pfarrer zur Mithilfe. Außerdem folgt Batistina Pavic als Gemeindeassistentin auf Nathalie Fischer, die auch im Juli ging.