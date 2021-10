Polizei bittet um Hinweise: Sattelzug streift Zaun in Dasing

Beim Abbiegen hat sich der Fahrer eines Sattelzugs in Dasing wohl verschätzt. Um den Schaden kümmert er sich nicht.

Ein Sattelzug fuhr am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf dem Gartenweg in Dasing und bog von dort in die Wessiszeller Straße ein. Laut Polizei blieb der bislang unbekannte Fahrer augenscheinlich am Gartenzaun des dortigen Eckgrundstücks hängen und beschädigte sowohl einen Betonpfosten als auch ein Zaunfeld.

Unfall in Dasing: 2500 Euro Schaden an einem Zaun

Der Fahrer des Sattelzugs kümmerte sich nicht um den Schaden. Diesen schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro. Sie nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.