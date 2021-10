Dasing-Rieden

vor 55 Min.

Freie Fahrt in Rieden: Diese Straße ist schneller fertig als geplant

Mehr als eine Million Euro hat die Gemeinde Dasing in den Ausbau der Orstdurchfahrt Rieden investiert.

Plus Arbeiten im Dasinger Ortsteil Rieden sind nach sieben Monaten beendet. Was der Ausbau alles gebracht hat.

Von Andreas Alt

Freie Fahrt in Rieden: Nachdem die Ortsdurchfahrt sowie die Straße Am Westerhof sieben Monate lang ausgebaut und saniert worden waren, wurden die Straßen jetzt wieder für den Verkehr freigegeben. Es ging nicht nur schneller als geplant, wie Bürgermeister Andreas Wiesner sagte, denn das Bauende war Ende November vorgesehen. Sondern – was offenbar selten vorkommt – es gab auch keinerlei Beschwerden über die Einschränkungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen