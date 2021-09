Rollerfahrerin bei Unfall in Dasing verletzt

Ein Mann und eine Frau fahren am Sonntag mit ihren Rollern durch Dasing. Als sie abbiegen wollen, kommt es zu einem fatalen Fehler - mit Folgen.

Zwei Personen sind am Sonntag mit ihren Rollern in Dasing in einen Unfall verwickelt gewesen. Gegen 13.55 Uhr fuhren ein 61-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau mit ihren Piaggio-Leichtkrafträdern auf der Industriestraße. Dann wollte der Mann in die Taitinger Straße abbiegen und die Frau erkannte das zu spät. Laut Polizei fuhr sie auf den Roller vor ihr auf und verletzte sich dabei.

Rettungsdienst fährt zu verletzter Rollerfahrerin in Dasing

Sie wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst ins Uniklinikum nach Augsburg gefahren. Der Mann zog sich keine Verletzungen zu. Der Sachschaden an beiden Rollern wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. (AZ)