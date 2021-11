Dasing

vor 49 Min.

Schwieriger Abriss: Die alte Schule in Dasing erfordert Vorsicht

Die alte Schule in Dasing soll abgerissen werden. Gefährlich ist dabei, dass das Haus den Hang abstützt.

Plus Die acht Meter hohe Friedhofsmauer in Dasing wird von der alten Schule gestützt. Nun soll die abgerissen werden und die Mauer darf nicht in Gefahr geraten.

Von Marlene Volkmann

Der Dasinger Gemeinderat hat am Dienstag einen weiteren Schritt zur Entwicklung des Ortes getan. Es wurde endgültig beschlossen, dass das alte Schulhaus an der Kirchstraße abgerissen wird. Hier sollen Räume für die Dasinger und Dasingerinnen entstehen. Trotzdem muss ein Teil der Schule aber erstmal für den Abriss erhalten bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen