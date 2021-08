Landwirte protestieren gegen neuen Radweg zwischen Dasing und Sielenbach

Plus Selbst der Grundstücksbesitzer hat von den Plänen nur aus der Zeitung erfahren. Aus Sicht des Bayerischen Bauernverbands sprechen aber noch weitere Gründe gegen das Projekt des Landkreises.

Zwischen Dasing und Sielenbach soll ein neuer Radweg entstehen. Dem hat der Bauausschuss des Kreistags von Aichach-Friedberg bereits zugestimmt. Auch die Gemeinde Sielenbach will das Projekt angehen. Doch aus Sicht der Landwirte ist das Projekt durchaus diskussionswürdig.