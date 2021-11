Unfall auf glatter Fahrbahn: Autofahrerin rutscht in anderen Wagen

Eine Autofahrerin ist durch St. Franziskus unterwegs, als sie auf der schneeglatten Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verliert. Der Schaden ist hoch.

Auf schneebedeckter aufgrund von glatter Straße hat eine Frau am Sonntag die Kontrolle über ihr Auto verloren. Laut Polizei fuhr sie gegen 11.30 Uhr auf der Ortsdurchfahrt durch St. Franziskus. Die 26-Jährige krachte mit dem Wagen in ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 14.000 Euro. (AZ)