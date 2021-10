Streife stoppt Lkw mit ungesicherter Ladung auf der A8

Polizei unterbindet die Weiterfahrt. Auf den 57-jährigen Fahrer aus Bulgarien kommt jetzt einiger Ärger zu.

Die Auswölbung an der Plane eines Lkw fiel der Autobahnpolizei Gersthofen bei einer Streifenfahrt auf der A8 ins Auge. Die Beamten stoppten das Fahrzeug, das am Mittwochmorgen bei Dasing in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war, und kontrollierten den 57-jährigen bulgarischen Fahrer.

Dabei stellten sie fest, dass sich erhebliche Teile der Ladung mit insgesamt über vier Tonnen Gewicht aufgrund unzureichender Sicherung verschoben hatten. Angesichts der Gefahr, dass die Ladung von der Ladefläche auf die Fahrbahn rollen könnte, wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Nachsicherung veranlasst.

Bulgarischer Fahrer muss Sicherheitsleistung hinblättern

Auf den Fahrer kommt nun neben einer bereits erhobenen Sicherheitsleistung eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung zu. (AZ)