vor 29 Min.

Dasing: Unbekannter beschädigt zwei Autos und flieht

In Dasing fährt ein Unbekannter zwei Fahrzeuge an. Anschließend flieht er, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wohl beim Rangieren beschädigte ein Unbekannter einen Ford und einen Renault in Dasing. Die beiden Fahrzeuge waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Parkplatz einer Pension am Neulwirth an der B 300 abgestellt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro zu kümmern, floh der Unbekannte nach Angaben der Friedberger Polizei von der Unfallstelle.

Unfallflucht in Dasing: Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

