Unfall in Dasing: 22-Jähriger übersieht Polo-Fahrerin

Ein BMW-Fahrer ist in Dasing unterwegs, dabei übersieht er eine 24-Jährige im Polo, die Vorfahrt hat. Sie stoßen zusammen, aber es wird niemand verletzt.

In Dasing sind am Montag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Laut Polizei wollte der 22-jährige Fahrer eines BMW von der Straße An der Brandleiten nach links in die Straße Am Birkfeld abbiegen. Er übersah eine 24-Jährige, die Vorfahrt hatte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 5000 Euro. (AZ)