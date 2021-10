Unfall mit 1,2 Promille: 32-Jähriger kontrolliert Verkehrszeichen entlang der B300

Der Fahrer eines Transporters kontrolliert Verkehrszeichen auf der B300. Dann fährt ihm anderer auf. Der Sachschaden ist hoch, und eine Person wird verletzt.

An der Autobahnauffahrt bei Dasing ist am Freitagmorgen ein Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 25-jähriger gegen 4.08 Uhr im Auftrag einer Verkehrssicherungsfirma von Aichach auf der B300 Richtung Dasing. Er bremste in Höhe der Autobahnauffahrt, um die Schilder entlang der Straße zu kontrollieren. Hinter ihm fuhr ein 31 Jahre alter Mann in einem Mercedes-Kleinbus. Dieser erkannte zu spät, dass der erste Mann bremste, und fuhr ihm auf.

Mann kontrolliert mit 1,2 Promille Verkehrszeichen entlang der B300

Ein 32-jähriger Mitfahrer im Kleinbus wurde durch den Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Aichach gebracht. Der Sachschaden an dem Transporter und dem Kleinbus liegt bei etwa 10.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Zur Sicherung der Unfallstelle wurde die Freiwillige Feuerwehr Dasing hinzugerufen.

Während die Polizei den Unfall aufnahm, stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Atmen des 25-Jährigen nach Alkohol roch. Er gab freiwillig einen Atemalkoholtest ab, der einen Wert von 1,2 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung angeordnet, sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt verboten. (AZ)