Unfall nach Fahrspurwechsel auf der A8 bei Dasing

Bei einem Unfall auf der Autobahn A8 bei Dasing wurde am frühen Montagabend eine Person leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall auf Höhe des Parkplatzes Kirchholz, als ein Auto beim Fahrspurwechsel in Richtung München ein anderes Fahrzeug rammt. Laut Polizei war die Fahrspur kurzzeitig gesperrt. Angaben zur Schadenshöhe lagen am Montagabend noch nicht vor. (AZ)