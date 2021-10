Unfallflucht: Mann fährt Auto in Dasing an und kümmert sich nicht

Ein Mann beschädigt ein anderes Fahrzeug. Dessen Besitzerin spricht ihn darauf an, er verschwindet aber einfach.

In Dasing hat ein Autofahrer am Donnerstag einen anderen Wagen angestoßen und sich nicht um den entstandenen Schaden gekümmert. Auf dem Parkplatz einer Apotheke an der Taitinger Straße saß eine 50-Jährige in ihrem VW T-Roc, als gegen 11.25 Uhr ein Ford-Fahrer rückwärts dagegen fuhr.

Der Unfallverursacher in Dasing kümmerte sich nicht um den Schaden

Die Frau stieg aus und sprach den Fahrer wegen des Unfalls an. Laut Polizei interessierte sich der Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht für den Unfall und fuhr davon. Ein 70-Jähriger konnte anhand des Autokennzeichens als Fahrer ausgemacht werden. Gegen ihn wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 0821/323-1710 zu melden. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. (AZ)