Unfallflucht in Dasing: Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Ein Fußgänger und ein E-Bike-Fahrer prallten am Donnerstag in Dasing aufeinander. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag trat ein Fußgänger von einem Lkw-Parkplatz des Autohofs in Dasing durch ein Gebüsch auf den Fuß-/Radweg an der Aichacher Straße. Er übersah dort einen Radler, der mit seinem dreirädrigen E-Bike unterwegs war. Zwischen den beiden kam es zum Zusammenstoß, woraufhin der Radfahrer stürzte. Noch vor Eintreffen der Polizeistreife entfernte sich der Fahrradfahrer. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Bei dem Fahrradfahrer handelt es sich um einen etwa 50- bis 60-jährigen Mann mit dunklen Haaren und Dreitagebart. Zeugenhinweise sind telefonisch unter 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg möglich. (AZ)