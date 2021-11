Dasing

18:00 Uhr

Veranstaltung für 2022 abgesagt: Sorge um die Karl-May-Festspiele in Dasing

2022 gibt es keine Aufführung: Die Karl-May-Festspiele in Dasing werden ein Jahr lang pausieren.

Plus Keine Aufführung 2022: Nächstes Jahr werden Winnetou und seine Freunde kein neues Abenteuer in der Western City erleben. Und 2023? So soll es weitergehen.

Von Marlene Volkmann

Winnetou-Darsteller Matthias M. ist schockiert: "Ich bin ziemlich sprachlos, da hilft wohl auch alles Flehen nicht mehr. In Dasing wird 2022 nicht gespielt. Eine Pause?!!", schreibt er auf seinem Instagram-Kanal. Eigentlich sollte das schon lange geplante Stück "Winnetou und Kapitän Kaiman" nach Absagen 2020 und 2021 endlich aufgeführt werden, doch am Wochenende kam die Absage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen