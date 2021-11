Dasing

06:30 Uhr

Von Adventskränzen bis Blumen-Windrädern - neuer Deko-Laden in Dasing

Miriam Waschka (links), Martina Waschka und Melanie Ross in dem neuen Laden an der Taitinger Straße.

Plus In den ehemaligen Bauhof von Dasing ist neues Leben eingezogen. Hier hat ein Geschäft für Dekoartikel und Gartenzubehör eröffnet, Inhaber ist Markus Waschka.

Von Marlene Volkmann

Das Warenangebot in Dasing ist reicher geworden. An der Taitinger Straße gibt es jetzt Dekorations- und Gartenartikel. Der Laden hat in einer der großen Hallen des früheren Bauhofs eröffnet.

