Vorfahrt missachtet: 4000 Euro Schaden in Dasing

Nach dem Zusammenstoß in Dasing mussten beide Unfallfahrzeuge abgeschleppt werden.

Am Freitag ereignete sich gegen 10:50 Uhr Am Birkenfeld/ Ecke Neulweg in Dasing ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die 55-jährige Unfallverursacherin befuhr laut Polizei mit ihrem Pkw den Neulweg und missachtete die Vorfahrt einer 51-Jährigen, die mit ihrem Fahrzeug Am Birkfeld in südlicher Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß auf der Kreuzung. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. (AZ)