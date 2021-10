"Wie ein Gefängnis": Streit um die Dasinger Rathaus-Fassade

Der Entwurf von Architekt John Höpfner für das neue Rathaus sorgt für Diskussionen im Gemeinderat. Wie Bürgermeister Andreas Wiesner mit der Kontroverse umgeht.

Das künftige Rathaus der Gemeinde soll etwas hermachen. Nach Aussage des Münchner Planers John Höpfner wird die Fassade repräsentativ, aber nicht überzogen und lebendig sein. Das will er durch Anbringen von lamellenartigen Holzbalken erreichen. Darüber gingen im Gemeinderat aber die Meinungen auseinander.

Die Lamellen sollen sich über mehrere Stockwerke ziehen, die große Fenster haben werden. Sie halten dann die direkte Sonneneinstrahlung ab. Die Fenster sollen zugleich Bürgernähe signalisieren, so Höpfner. Eine solche Architektur hat nach seinen Worten auch Aussicht auf Zuschüsse von der Städtebauförderung, denn es werde eine markante Achse von der Kirche St. Martin bis zum Maibaumplatz geschaffen.

Rathaus-Fassade: Dasinger Bürgermeister vertagt Abstimmung

Die Gemeinderäte fanden das gestalterische Element der Lamellen zwar nicht unnötig, ob es aber schön anzusehen ist, war umstritten. Der Bauausschuss hatte sich zuvor ein ähnliches Haus in München-Moosach angesehen, aber auch da waren die einen davon angetan, andere lehnten die Lamellen ab.

Lamellen dienen auch an der FOS/BOS in Friedberg als Gestaltungselement. Foto: Reinhard Wiesner

Peter Maurer war der Ansicht, die VG-Beschäftigten säßen da permanent hinter Gittern – wie im Gefängnis. Bürgermeister Andreas Wiesner sagte dagegen, die Lamellen vor den Fenstern ließen sich öffnen, außer bei Sturm. Es wurde auch ein Vergleich zur Fachoberschule in Friedberg gezogen, bei der allerdings Metall-Lamellen verwendet wurden. Die Dasinger Holzlamellen werden sich mit der Zeit grau verfärben. Das fanden die einen schön, die anderen hätten lieber das Braun des Holzes beibehalten. Wiesner entschied, über die Lamellen könne noch nicht abgestimmt werden. Der Rat brauche dazu eine Alternative, die Höpfner nun erarbeiten soll.

Die Dasinger Gemeindetenne wird barrierefrei

Einstimmig einverstanden war der Rat dagegen mit anderen Details der Planung: Es wird ein Nahwärmenetz mit Holzpellets-Heizung für den Rathauskomplex, Schule, Haus der Begegnung, "Wurzelkinder"-Kindergarten und Pfarrhaus geschaffen. Das Gebäude an der Kirchenmauer wird unterkellert, weil dort ohnehin Erdarbeiten nötig sind. Die Tenne wird durch einen Plattformlift barrierefrei. Außerdem wird es eine zentrale Lüftungsanlage für alle Räume geben. Die Heizung in der Schule wird in den nächsten Sommerferien umgebaut und ertüchtigt, für die übrigen Baumaßnahmen gibt es offenbar noch keinen Zeitplan. Die Gemeindetenne wird erhalten bleiben. Abgerissen werden das derzeitige Rathaus und die Garagenzeile. Dort soll es größere Neubauten geben. Die weiteren Themen der Sitzung: