vor 32 Min.

Winnetou und Old Shatterhand kämpfen trotz Corona Seite an Seite

Winnetou und Old Shatterhand - zwei alte Freunde kämpfen in der Western City wieder für das Gute.

Plus Die Süddeutschen Karl-May-Festspiele 2021 in Dasing haben am Samstag Premiere. Sie laufen schon im zweiten Jahr im Corona-Modus. Ein Spektakel ist es trotzdem.

Von Marlene Volkmann

Endspurt bei den Karl-May-Festspielen in Dasing. Die letzten Proben vor der Premiere am Samstag laufen. "Sag ich meinen ganzen Text?", ruft Wolfgang Berger alias Old Shatterhand hoch zur Tribüne. "Ja, den ganzen!", kommt es zurück. Nicht nur kleine Holperer wie dieser machen die Proben für das Stück "Die Rückkehr zum Silbersee" dieses Jahr schwierig.

