Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Dasing

Ein Autofahrer übersieht beim Linksabbiegen auf der Aichacher Straße in Dasing einen entgegenkommenden Mopedfahrer. Dieser kann nicht mehr ausweichen.

Leicht verletzt wurde ein Mopedfahrer bei einem Unfall in Dasing. Wie die Polizei berichtet, war der 17-Jährige am Freitagnachmittag auf der Aichacher Straße unterwegs. Ein entgegenkommender Autofahrer wollte nach links in die Wessiszeller Straße einbiegen und übersah den Mopedfahrer. Dieser versuchte noch ein Ausweichmanöver, prallte aber in die rechte Fahrzeugseite des Pkw. Der Fahrzeugführer des Kraftrades wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von insgesamt 3500 Euro. (AZ)