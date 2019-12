06:00 Uhr

Dasing hat mit seiner Bücherei einen neuen Ort der Begegnung

Die Bücherei in Dasing hat sich binnen eines Jahres zum Treffpunkt entwickelt. Das liegt an dem umfangreichen Sortiment und gelungenen Veranstaltungen.

Von Christine Hornischer

Genau vor einem Jahr hat in Dasing die Bücherei eröffnet. Zum einjährigen Jubiläum blickt Leiterin Eva Nagl zurück. „Eine Bücherei war schon lange unser Herzenswunsch“, resümiert sie. Lange Zeit ließ sich dieser aber nicht erfüllen, weil keine passenden Räumlichkeiten ausgemacht werden konnten. Dann aber fand sich gleich neben der Schule, in der ehemaligen Hausmeisterwohnung, ein nahezu perfektes Zuhause.

Dasinger Bücherei mit 360 Besuchern im ersten Jahr

Beim Jubiläum gab es nun großen Jubel. Eva Nagl und ihr Team konnten bereits rund 360 Besucher von Jung bis Alt begrüßen. „Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Viele Gäste kennen wir von der Ausleihe im vergangenen Jahr. Aber auch neue Gesichter haben wir heute entdeckt“, sagt die Leiterin. Den großen Andrang wertet sie als Beweis dafür, dass die Bücherei gut angenommen wird. „Wir haben uns etabliert“, sagt Eva Nagl. „Unsere Stammleser bleiben, viele neue kommen über die gemeinsamen Aktionen mit Kindergarten, Schule und Pfarrei dazu. Unsere Veranstaltungen machen neugierig auf das, was wir sonst so zu bieten haben.“ Und das ist nicht wenig. Die fast 6000 Medien in der 100 Quadratmeter großen Bücherei teilen sich auf in Kinder-, Jugend- und Sachbücher, Belletristik, Tiptoi und Tonies.

Bei den beiden letztgenannten handelt es sich um Lern- und Kreativsysteme, mit denen Kinder die Welt spielerisch entdecken können. Nichts anderes wird so oft ausgeliehen. Tippt man bei dem Lernprogramm Tiptoi mit dem Stift auf Bild oder Text, erklingen passende Geräusche, Sprache oder Musik. Tonies ist ein Audiosystem: Weil besonders kleine Kinder nur schwer mit den vielen Knöpfen an CD-Playern zurechtkommen, gibt es die sogenannte Toniebox. Sie ist ungefähr zwölf mal zwölf Zentimeter groß und im Inneren des robusten Stoffeinbandes befindet sich ein Audioplayer samt integriertem Lautsprecher. Wer eine solche Box Zuhause hat, kann sich in der Bücherei Dasing die passenden Tonie-Figuren holen. „Zum Jubiläum haben wir über 20 neue Figuren bekommen“, freut sich Eva Nagl.

Fitzek-Bücher gegören zu den beliebtesten in Dasing

Bei den Büchern machten Werke wie „Leberkäsjunkie“ von Rita Falk, „Die Geschichte des Wassers“ von Maja Lunde, „Die Mondschwestern“ von Lucinda Riley oder „Der Insasse“ von Sebastian Fitzek das Rennen. „Lesen ist Kino im Kopf“, sagt Nagl. Der Spruch steht in großen Lettern auf der Büchereiwand hinter ihr. „Beim Lesen werden die Figuren nicht vorgegeben. Alles entsteht in der Fantasie.“

Dazu kommen die vielen Veranstaltungen, die in der Bücherei stattfinden. „Im Jahr 2019 waren es vierzehn“, sagt Eva Nagl. Ihre Stellvertreterin Marlene Hintermüller erzählt: „Im November konnten unsere Kinder der Geschichte des Heiligen St. Martin lauschen. Mit Kamishibai, einem tragbaren Erzähltheater, waren sie Teil der Geschichte. Sie konnten beschreiben, was sie sahen und dachten und erlebten dabei die Erzählung auf eine ganz besondere Weise.“

Diese Ideen gibt es für die Zukunft der Bücherei in Dasing

Ein „ganz besonderer“ Termin ist lebhaft in der Erinnerung der beiden Bücherei-Mitarbeiterinnen geblieben. Da nämlich hatte das Duo Parlando bei einem „Abend für die Seele“ mit ausgewählten Musikstücken für Gitarre und Querflöte überzeugt. Das Motto seinerzeit: „Klassische Musik trifft spirituelle Texte“. Ende November konnte die Bücherei Dasing die Augsburger Buchkritikerin Birgit Müller-Bardorff für eine Lesung und Buchvorstellung gewinnen. Die Journalistin stellte Kinder- und Jugendliteratur vor. Auch an die allererste Veranstaltung in der Dasinger Bücherei denken die Mitarbeiterinnen immer noch gerne zurück: Im Dezember 2018 wollten 35 Besucher die Mundartdichterin Rosy Lutz sehen.

Für die Zukunft gibt es viele Ideen. So kann sich Eva Nagl diverse Lesefuchs-Veranstaltungen vorstellen, bei denen Kindergarten- oder Vorschulkinder an die Bücherei gewöhnt werden. Bastelaktionen und Lesungen sollen weiterhin Teil des Programms sein. Ganz deutlich ist nach einem Jahr folgender Trend zu erkennen: Die beliebte Bücherei ist nicht nur ein Ort, an dem man Bücher ausleiht, sondern ein Begegnungsort für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Dafür sorgt unter anderem die Pfarreiengemeinschaft Dasing, die sich jährlich mit einem Zuschuss an der Medienbeschaffung beteiligt.

Öffnungszeiten Besucher können dienstags von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 10.30 bis 12 Uhr in die Bücherei . Ausleihen sind auch online möglich unter www.webopac.winbiap.de/dasing.



