Dasing stemmt sich gegen den Bau eines Sechsfamilienhauses

Der Bauausschuss ist gegen einen Neubau in Dasing in der Paarstraße.

Plus Der Dasinger Bauausschuss ist gegen den Bau eines Sechsfamilienhauses in der Paarstraße. Es wird wahrscheinlich trotzdem genehmigt.

Von Andreas Alt

Die Gemeinde will kein neues Sechsfamilienhaus im Süden von Dasing. Der Bauausschuss, dem dazu eine Voranfrage vorlag, fand das Gebäude in der Paarstraße überdimensioniert. Der Bebauungsplan lässt auch nur maximal vier Wohneinheiten zu.

Jedoch stehe zu befürchten, dass der Kreis das Vorhaben letztlich genehmigen wird, da es dort bereits ein ähnliches Haus gibt. Trotzdem wurde die Voranfrage einstimmig abgelehnt.

Dasing: Kein Einverständnis der Nachbarn für Sechsfamilienhaus in der Paarstraße

Wie moniert wurde, gibt es noch keine Einverständniserklärung der Nachbarn. Sechs neue Wohnungen lassen eine zugeparkte Straße in diesem Bereich befürchten, obwohl der Bauwerber ausreichend Parkplätze auf seinem Grundstück schaffen will. Der Ausschuss sah auch eine Benachteiligung der übrigen Anwohner, die sich an den Bebauungsplan gehalten hatten. Nach Ansicht von Bürgermeister Andreas Wiesner (FWD) spricht immerhin eines für das Bauvorhaben: Damit werde die Bebauung innerorts nachverdichtet, statt dass Dasing weiter in die Umgebung wächst.

Bau eines Sechsfamilienhauses: Gibt es in Dasing einen Präzedenzfall?

Und was ist mit dem bereits existierenden Sechsfamilienhaus, auf das sich der Bauwerber vermutlich berufen wird? Hier handele es sich eigentlich um zwei Häuser auf zwei angrenzenden Grundstücken.

Anfangs sei da auch entsprechend den Vorgaben gebaut worden, dann aber sei das Haus sukzessive vergrößert worden. Es hat nur einen Eingang. Der Bauausschuss blieb also bei seiner ablehnenden Haltung.

