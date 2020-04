vor 53 Min.

Dasing treibt Bauprojekte weiter voran

Trotz Corona istdie Gemeinde handlungsfähig

Von Michael Postl

Zwei größere Bauprojekte laufen derzeit in Dasing. Trotz der Corona-Krise liegen jedoch weder der Anbau an das Feuerwehrhaus, noch die Bauarbeiten an der Straßendecke in St. Franziskus auf Eis. „Alle Baumaßnahmen, die bereits in Gang sind, werden auch vollendet“, sagt Karl Gamperl. Dasings Bauamtsleiter hält es für realistisch, die Bauarbeiten bis Ende des Jahres fertigzustellen.

„Bei den anderen Projekten sind wir jedoch vorsichtig“, sagt Gamperl. Dazu gehöre insbesondere der Neubau des Bauhofes in Dasing. „Sämtliche im Haushalt und Finanzplan einkalkulierten noch nicht begonnenen Projekte und Beschaffungen überprüfen wir kritisch auf ihre Notwendigkeit und Dringlichkeit.“ Eine Aufgabe, die sowohl den aktuellen Gemeinderat als auch den neuen beschäftigen werden. Dieser beginnt seine Arbeit offiziell ab dem 1.Mai.

„Derzeit haben wir keine Zahlenwerte, wie sich das Coronavirus auf unseren Haushalt auswirkt“, sagt Gamperl. Denn der Haushalt ist bereits Anfang März beschlossen worden. Also bevor die Ausmaße der Pandemie abzusehen waren. Deshalb sei die Finanzierung der laufenden Projekte laut Gamperl auch in trockenen Tüchern. „Das Geld für die Maßnahmen ist da“, stellt der Bauamtsleiter klar. „Wir sind handlungsfähig.“

Wie es in Zukunft aussehe, sei jedoch noch nicht abzuschätzen. Auch was die Steuereinnahmen der Gemeinde Dasing betrifft. Denn laut Kämmerin Christine Treffler seien insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen in Anlehnung an das Ergebnis von 2019 eingeplant worden. Dass diese wohl nicht in der angenommenen Höhe eingehen, ist Dasings Kämmerin bewusst. Auch die Einkommenssteuer sei rückgängig.

Zu einer Prognose lässt sich Treffler jedoch nicht hinreißen: „Derzeit können wir nicht vorhersagen, wie massiv die Auswirkungen tatsächlich sind und in welchen Jahren sich diese in der Gemeinde zeigen.“ Ob eine Gemeinderatssitzung für dieses und weitere dringende Themen anberaumt wird, stehe ebenso noch nicht fest.

