vor 37 Min.

Dasing zeigt „gesammelte Werke“

Bücherei veranstaltet Flohmarkt und präsentiert Neues

In der Bücherei Dasing dreht sich am Sonntag, 2. Juni, alles um die „gesammelten Werke“. Von 10.30 bis 16 Uhr findet in der Aula der Grund- und Mittelschule der erste Bücherflohmarkt statt. Gekoppelt ist die Veranstaltung mit einer Präsentation der über 300 neu angeschafften Bücher in der Bücherei im Nebengebäude, die mit Kaffee und Kuchen für den passenden Rahmen sorgt. Ein besonderer Moment erwartet die Besucher um 14 Uhr in der Bücherei. Dann liest Birgit Müller-Bardorff, Kultur-Redakteurin unserer Zeitung, aus einem aktuellen Jugendbuch. Dieses und 200 andere Kinder- und Jugendbücher übergibt sie der Bücherei als Geschenk. Lese-Fans können sich über eine riesige Auswahl an Büchern freuen, die als Bücherspenden für den Flohmarkt eingegangen sind. Diese wurden von den Helfern sortiert und warten am 2. Juni auf Käufer. Alle Einnahmen aus dem Flohmarkt- und Kuchenverkauf kommen ausschließlich der Bücherei zugute. Sie werden für anstehende Veranstaltungen und Neuanschaffungen eingesetzt.

Zudem werden erstmals die Neuheiten der Bücherei präsentiert. Damit alle Besucher die Chance haben, diese zu sehen, ist eine Ausleihe der Neuzugänge an diesem Tag erst ab 14.30 Uhr möglich. Es besteht aber die Möglichkeit bereits am 10.30 Uhr Vorbestellungen einzutragen und sich das Buch später abzuholen.

Weitere Informationen unter www.buecherei.dasing.de

